A-t-on trouvé le père de toutes les créatures vivantes?

Des scientifiques auraient découvert en Australie un fossile de l’ancêtre de toutes les créatures vivantes aujourd’hui sur la Terre, selon Metro UK.

Il s’agirait d’un tout petit ver qui vivait il y a plus de 555 millions d’années, selon les géologues qui ont fait cette découverte. D’après eux, il s’agirait là du tout premier maillon de l’arbre généalogique de tous les animaux y compris les hommes.

Appelé Ikaria wariootia, ce serait le premier organisme bilatéral, ou organisme avec un avant et un arrière, avec deux côtés symétriques et des ouvertures à chaque extrémité reliées par un intestin.

Selon les scientifiques, les premiers organismes multicellulaires – tels que les éponges et les tapis d’algues – avaient des formes variables. Collectivement connu sous le nom d’Ediacara Biota, ce groupe contient les plus anciens fossiles d’organismes multicellulaires complexes.

Mais la plupart d’entre eux ne sont pas directement liés aux animaux actuels. Pour les scientifiques, le développement de la symétrie bilatérale a été une étape cruciale dans l’évolution de la vie animale, donnant aux organismes la capacité de se déplacer volontairement, ainsi qu’une manière commune d’organiser leur corps.

Tous les animaux, des vers aux insectes en passant par les dinosaures et les humains, sont organisés autour du même plan corporel bilatéral de base.

Selon Metro UK, les biologistes évolutionnistes avaient bien prédit que l’ancêtre le plus âgé de tous les bilatéraux aurait été simple et petit, avec des organes sensoriels « rudimentaires ».

Un scanner laser 3D

Il a fallu un scanner laser tridimensionnel pour que Scott Evans et Mary Droser, de l’Université de Californie, révèle la forme régulière et cohérente d’un corps cylindrique avec une tête et une queue distinctes ainsi qu’une musculature légèrement rainurée.

Sa longueur variait de deux à sept millimètres de long, sur 2,5 millimètres de large, la plus grande ayant la taille et la forme d’un grain de riz.

« Une fois que nous avons eu les scans 3D, nous savions que nous avions fait une découverte importante », a explique le Dr. Evans. « C’est le plus vieux fossile que nous ayons trouvé avec ce type de complexité. » L’Ikaria s’enfouissait dans de minces couches de sable bien oxygéné au fond de l’océan à la recherche de matière organique, indiquant des capacités sensorielles rudimentaires.

Les résultats de cette découverte ont été publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.