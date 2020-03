Test : Que faire pendant le confinement pour ne pas devenir fou ?

Vous vivez dans un petit appartement et vous vous demandez comment vous allez pouvoir tenir encore au moins dix jours confinés ? Voici quelques idées, pour tenir au moins quelques jours de plus. Participez à notre test pour savoir quelle est l’activité qui vous correspond le mieux. Et la suite de l’article vous donnera d’autres idées !



Prenez des nouvelles de vos proches

On a tous ce vieux pote qu’on veut appeler depuis des mois, cette tante à qui on voulait donner quelques nouvelles. Dans cette période où rien ne va, les réseaux internet et téléphoniques semblent, eux, tenir bon. Profitons-en !

Rangez

On n’a guère plus envie de ranger son appartement en temps de confinement que n’importe quel autre jour de l’année. Mais quand il n’y a que ça à faire… Autant s’y attaquer, ça sera ça de moins à faire quand la vie normale aura fait son retour. La gourou du logement Marie Kondo recommande généralement de se débarrasser du superflu. Ces jours de confinement sont parfaits pour faire le tri. Et puisque l’on va devoir passer pas mal de temps chez soi, autant essayer d’adapter son logement pour qu’il soit le plus fonctionnel possible.

Faites du sport

Rien de tel que bouger un peu pour éviter la folie quand on est enfermé. Préparez-vous donc un petit entrainement sportif à la maison. Les appli dédiées proposent des programmes adaptés à la situation souvent gratuits. C’est le moment de s’y mettre. Prévoir 30 ou 45 minutes de sport par jour a aussi l’avantage d’instaurer une routine, ce qui peut faire du bien à la tête.

Reposez-vous

Ce n’est pas tous les ans dans une vie que l’on peut enfin souffler un peu. Si vous êtes en télétravail, vous gagnez du temps matin et soir, si vous êtes en chômage économique, vous avez du temps à tuer. Profitez-en pour dormir un peu plus, récupérer tout le sommeil dont votre vie trépidante vous prive. Avec modération tout de même, puisque les médecins conseillent de ne pas passer d’un extrême à l’autre, au risque de… se sentir épuisé.

Attaquez-vous à la pile des livres que vous n’avez pas le temps de lire

On est nombreux à en avoir une: à côté du lit, sur le côté du bureau, dans l’étagère du bas… Il est temps de s’attaquer à cette pile des livres qu’on a «mis de côté pour quand on aura le temps». Il n’y a pas à hésiter: le moment est bel et bien venu de se jeter tête baissée dans un bon livre. On en profite pour vous rappeler que selon le neuropsychologue David Lewis, lire six minutes par jour réduit le stress de 60%.

Cuisinez

Bien manger est souvent considéré comme une condition essentielle du bien-être mental. Autant dire qu’il va falloir se mettre à sérieusement bien cuisiner pour tenir le coup. Ressortez vos vieux livres de cuisine, offert pour Noël 2014, et ouvert une seule fois depuis, cherchez un site de recettes… Il y a de quoi s’occuper. Et tant pis si on prend 3 kilos, ils resteront comme un souvenir de cette période difficile. Voici une liste de recette simples et délicieuses.

Suivez des cours en ligne

Envie de faire de cette épreuve une opportunité ? Le web est plein de cours en ligne : langue, histoire, économie, sciences… Il y en a pour tous les goûts, le moment est venu de s’y mettre. Et qui sait, peut-être vous trouverez-vous une nouvelle vocation !

Soyez ingénieux

Vous avez testé toutes nos idées ? On vous laisse en inventer d’autres et nous les partager à [email protected] On a comme l’impression que nous aussi on va avoir besoin de nouvelles pistes !