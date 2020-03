La chloroquine pourrait être « un don du ciel » pour Trump

Donald Trump a de nouveau vanté lundi les mérites de la chloroquine, un antipaludéen qui pourrait selon lui «vraiment changer la donne» dans la lutte contre le coronavirus s’il est utilisé comme traitement.

«Il y a de bonnes chances que cela puisse avoir un énorme impact. Cela serait un don du ciel si ça marchait. Cela changerait vraiment la donne. Nous verrons», a déclaré le président américain lors de son point presse quotidien. L’OMS appelle de son côté à la prudence concernant la chloroquine, en raison du faible nombre de patients en ayant pris alors qu’ils avaient le coronavirus.

La chloroquine est un antipaludéen peu onéreux utilisé depuis plusieurs décennies et commercialisé notamment sous le nom de Nivaquine. Ce traitement est souvent recommandé lorsque l’on prévoit de se rendre en zone infestée par le parasite du paludisme, transmis par les moustiques.

En France, le Haut conseil de santé publique a statué lundi que la chloroquine pourrait être administrée aux malades souffrant de «formes graves» du Covid-19, mais ne devait pas être utilisée pour des formes «moins sévères», selon le ministre de la Santé Olivier Véran. Donald Trump a notamment relayé lundi sur Twitter un article consacré à un homme en Floride qui assure que le médicament antipaludéen lui a «sauvé la vie».

A great early result from a drug that will start tomorrow in New York and other places! #COVIDー19 https://t.co/4F4Qk4WFtK

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 23, 2020