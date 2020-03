Ce gâteau « spécial confinement » ne nécessite pas de beurre, de lait, ou d’œufs

Une blogueuse italienne a publié la recette d’un gâteau facile à réaliser en famille durant cette période de confinement.

Si la situation s’améliore dans les supermarchés belges, il reste parfois difficile de trouver certains aliments du quotidien, notamment des œufs. Face à ce constat, la blogueuse Andrea Soranidis a proposé sur son blog The Petite Cook une recette de gâteau pour laquelle il n’est pas nécessaire d’avoir de beurre, de lait, ou encore des œufs.

Pour réaliser ce qu’elle appelle son « gâteau magique », il ne faut en effet que six ingrédients: de la farine (370 gr), de la levure (2 cuillères à café), de l’eau (380 ml), des extraits de vanille (une cuillère à café), du sucre (240 grammes), de l’huile d’olive (80 ml), et éventuellement du cacao (4 cuillères à café).

La recette

Commencez par mélanger l’huile d’olive, l’eau et les extraits de vanille. Dans un autre bol, mélangez la levure avec le sucre et éventuellement le cacao si vous souhaitez en utiliser. Versez ensuite lentement la première préparation dans la seconde, tout en mélangeant doucement jusqu’à ce que le mélange soit homogène et sans grumeaux. Placez ensuite une feuille de papier sulfurisé au fond d’un moule à charnière avant de badigeonner le reste du moule à l’huile d’olive. Versez-y la préparation avant de l’enfourner pendant 40 minutes au four préchauffé à 180°C. Vérifiez finalement la cuisson à l’aide d’un couteau. S’il ressort sec, le gâteau est prêt. Si pas, laissez le cuire cinq minutes supplémentaires.

« J’espère que ce gâteau permettra à d’autres de prendre du plaisir en cuisinant alors qu’ils sont confinés », explique à Metro UK Andrea Soranidis, également en quarantaine.