Madonna évoque le virus nue dans son bain

Confinée chez elle, Madonne se lâche sur son compte Instagram en publiant une vidéo où on l’a voit disserter sur le coronavirus, nue dans sa baignoire.

« Le Covid-19 se fout de savoir si vous êtes riche, si vous êtes célèbre, si vous êtes drôle, si vous êtes intelligent, où vous habitez, quel âge vous avez, si vous racontez des histoires fascinantes… », explique-t-elle, alors qu’elle est dans un bain où flottent des pétales de rose.

« Il met tout le monde à égalité. C’est qui est à la fois terrible et merveilleux avec le Covid-19. »

Et d’ajouter, sur un fond musical un peu mystique: « Ce qui est terrible, c’est qu’il nous rend tous égaux. Et ce qui est merveilleux, c’est qu’il nous rend tous égaux. Comme j’ai l’habitude de le dire à propose de l’humanité et de l’être humain, on est tous dans le même bateau. Et si le bateau coule, on coule tous ensemble. »

Une façon très personnelle de dire aux gens qu’il est temps pour eux de rester chez eux.

Et comme beaucoup d’écrivains, Madonna s’est également mise à l’écriture d’un ‘journal de confinement’. Reste à espérer qu’il ne contienne pas trop de pages.