Le week-end ensoleillé responsable des nombreux rassemblements de ce week-end

La police fédérale ne dispose pas encore de chiffres globaux quant au nombre de PV dressés pour non-respect des règles de confinement, mais certaines tendances se dégagent. Le week-end ensoleillé a ainsi donné lieu à encore trop de rassemblements, indique-t-elle. «Il s’agit d’une question de santé publique», rappelle la police.

La police fédérale ne dispose pas encore des données des contrôles effectués par les 185 zones de police locale du pays. Ce week-end, des infractions ont cependant été constatées, principalement des rassemblements dans les parcs, des tours à vélo en trop grand nombre ou encore des invitations chez des amis, note la police.

Une question de santé publique

«Il s’agit d’une question de santé publique. Si on ne craint rien pour soi-même, il faut aussi penser aux autres» et respecter les mesures, plaide-t-elle. «Il n’y a plus de tolérance», insiste le porte-parole du ministre de l’Intérieur, Pieter De Crem. «Des PV sont établis et le parquet poursuivra.» De manière générale, «aucun gros incident», n’est cependant survenu.