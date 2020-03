Forest interdit l’accès aux pelouses de son parc

L’accès aux pelouses du parc de Forest est interdit à compter de ce lundi, sur décision du bourgmestre de Forest Stéphane Roberti, a indiqué lundi la commune.

Cette décision fait suite au manque de respect des consignes de distanciation sociale constaté durant le week-end. «De très nombreuses personnes respectent les consignes de distanciation sociale lorsqu’elles se déplacent dans l’espace public et je les en remercie, mais beaucoup de citoyens ne semblent pas encore avoir compris ces consignes», remarque Stéphane Roberti.

«Nous l’avons constaté ce week-end dans le parc de Forest. Les gardiens de la paix font un travail remarquable d’information, la police a également dressé des procès-verbaux, mais cela ne semble pas suffire et nous devons mettre tout en œuvre pour limiter la propagation du coronavirus».

Des affiches seront apposées dans le parc pour informer les promeneurs de l’interdiction d’accéder aux pelouses.

Le bourgmestre souligne que «l’accès au parc doit être prioritairement réservé aux personnes qui n’ont pas de jardin et qui vivent dans des logements exigus. On ne le répétera jamais assez, c’est en étant solidaires et respectueux des consignes que nous parviendrons à préserver le personnel hospitalier et à nous préserver les uns les autres».