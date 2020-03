Des doublages parodiques pour rire du confinement

Un peu de légèreté en cette période peu propice aux bonnes nouvelles. Les comédiens Marion Creusvaux et Julien Pestel proposent en effet, chaque jour sur Twitter et Instagram, des doublages parodiques de films culte.

Les comptes Twitter et Instagram @creustel proposent en effet, chaque jour depuis mercredi dernier, des séquences de films revisités à leur sauce.

« On peut rester confiner 250 ans. Tu te rends compte que tu risques ta vie et celle des autres, espèce de fils de p… ? », crie ainsi Jessica Chastain à Matthew McConaughey dans une version personnelle d’Interstellar. Ca peut aussi être la jeune fille possédée dans L’Exorciste qui veut danser sur du Aya Nakamura alors qu’elle est aspergée de gel hydroalcoolique.

« Une fois l’extrait choisi, nous réécrivons le texte, nous découpons et remontons la séquence, nous recréons toutes les ambiances sonores, tout ça en étant confinés avec une petite fille de 14 mois. C’est assez sportif ! », a expliqué Marion Creusvaux à 20Minutes.

Et cela marche, puisque le compte Instagrama affiche déjà près de 39.000 abonnés en quelques jours. « Nous ne nous attendions pas à tant de partages. On pensait surtout faire rire nos potes et puis c’est devenu viral très rapidement. C’est un plaisir de voir que beaucoup de gens semblent rire de bon cœur. »

« Chacun traverse ce confinement plus ou moins difficilement et si on peut leur changer les idées ne serait-ce qu’une minute par jour, alors tant mieux. »