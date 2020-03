Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Comilon (réf. 16648)

Je suis un magnifique grand chien croisé de 9 mois. Nous étions 3 chiots, sans maman, laissés à notre triste sort dans la banlieue de Malaga. Nous avons été recueillis par une famille qui nous a amenés au refuge. Je suis très doux et très sociable. Je suis un peu timide jusqu’à ce que je sente que je peux vous faire confiance. Je ne demande qu’à apprendre et à recevoir une bonne éducation. Qui voudra s’investir pour faire de moi un chien parfait qui vous aimera de tout son cœur ?

Sexe Mâle Age 9 mois Race Croisé Taille 52 cm Pelage poils courts Poids 16 kg

Lilou (réf. 17173)

Je suis une petite femelle de 4 mois. J’ai été abandonnée dans la nature avec mes 7 frères et sœurs. Nous étions très affaiblis et notre maman était introuvable. Je suis maintenant en super forme, grande, costaude et pleine de vie. Comme tous les jeunes chiens, je suis très jouette, curieuse et avide d’apprendre. J’ai aussi besoin d’espace pour pouvoir m’exprimer donc, un jardin s’impose. Quelle famille voudra me donner une bonne éducation et m’aimer pour la vie ?

Sexe Femelle Age 4 mois Race Croisé Taille 38 cm Pelage Poils courts Poids 7 kg

Lhuna (réf. 17042)

Je suis une jeune chienne, croisée Berger, de 2 ans. J’ai vécu enchaînée avec comme seule nourriture du pain sec et de l’eau croupie. J’ai réussi à m’échapper mais la fourrière m’a conduite au centre d’abattage. Heureusement, j’ai été sauvée et conduite au refuge. Je suis encore un peu timide, mais, dès que la confiance s’installe, je deviens alors votre meilleure amie. Je cherche une famille active qui aura à cœur de m’éduquer et de me rendre heureuse comme je le mérite. Je vous serai alors d’une fidélité à toute épreuve.

Sexe Femelle Age 2 ans Race Croisé Taille 55 cm Pelage Poils courts Poids 18 kg

Vous êtes intéressé par Comilon, Lilou, Lhuna, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

