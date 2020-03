Metro vous a concocté une petite playlist pour trouver de l’énergie en ces temps de confinement. Et vous, quels sont les titres les plus efficaces pour vous aider à retrouver le moral ? On attend votre avis pour préparer le top 3.



Et pour rappel, voici une playlist made in Metro composée d’une centaine de morceaux à haut niveau d’énergie positive. Il y en a pour tous les goûts et de presque toutes les époques. Alors, éclatez-vous !