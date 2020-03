Coronavirus : L’Italie va un cran plus loin

Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé dans la nuit de samedi à dimanche l’arrêt de « toute activité de production » qui ne serait pas indispensable pour garantir l’approvisionnement de biens essentiels à la population.

Le gouvernement a décidé de « fermer toute activité de production sur le territoire qui ne serait strictement nécessaire, cruciale et indispensable afin de nous garantir les biens et services essentiels », a-t-il dit dans une allocution officielle pour annoncer ce « pas supplémentaire » dans les mesures restrictives prises afin de tenter d’endiguer la pandémie provoquée par le coronavirus.

793 morts en 24 heures

Hier, samedi, l’Italie a enregistré un nouveau record de décès en 24 heures, avec 793 morts, ce qui porte à 4.825 le nombre des personnes tuées par le nouveau coronavirus dans la péninsule en un mois, selon les chiffres de la protection civile.

L’Italie, où la pandémie avait fait son premier mort il y a un mois, est le pays le plus touché du monde. La protection civile a annoncé 6.557 nouveaux cas de contamination, un autre record inquiétant, les services de santé étant submergés.

La région de Milan, la Lombardie (nord), a enregistré la grande majorité des décès (546) et la moitié des nouveaux cas. Les autorités lombardes ont demandé au chef du gouvernement Giuseppe Conte de prendre des « mesures plus coercitives », d’imposer de « nouvelles restrictions », plus sévères que l’interdiction de rassemblement et les strictes limitations des déplacements en vigueur depuis le 10 mars.

« Le moment est arrivé de s’arrêter, mais de le faire vraiment », écrivent le maire de Bergame Giorgio Gori et le président de la province Gianfranco Gafforelli dans une lettre au Premier ministre.