Confectionner son propre gel hydroalcoolique avec de la vodka ne sert à rien pour combattre le coronavirus, a mis en garde un fabricant américain de cette eau-de-vie en réponse à un internaute qui avait partagé sa recette artisanale.

« J’ai fait du gel désinfectant avec votre vodka. Le gel n’a pas un mauvais goût d’ailleurs. Il me protège des germes et je me sens bien », a affirmé jeudi le propriétaire du compte Twitter Snottypotty dans un message adressé au compte officiel de la marque de vodka Tito’s, basée au Texas.

Une utilisatrice nommée Kaliel a aussi assuré sur Twitter qu’elle allait se « fabriquer un gel désinfectant avec de la vodka Tito’s pour rester en sécurité face au coronavirus ».

Un autre internaute, Rick Holter, a suggéré d’avoir une bouteille de vodka à portée de main pour se nettoyer les mains.

Face à ces messages, le fabricant a tenu à rappeler sur Twitter les recommandations des Centres américains de contrôle des maladies (CDC).

« Les gels désinfectants doivent contenir au moins 60% d’alcool. La vodka artisanale Tito’s contient 40% d’alcool et ne respecte donc pas » ces recommandations, indique le message.

Per the CDC, hand sanitizer needs to contain at least 60% alcohol. Tito's Handmade Vodka is 40% alcohol, and therefore does not meet the current recommendation of the CDC. Please see attached for more information. pic.twitter.com/4WB0OVfLBm

— TitosVodka (@TitosVodka) March 5, 2020