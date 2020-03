Mort de Kenny Rogers, légende de la musique country

Le célèbre chanteur américain de musique country Kenny Rogers est décédé vendredi soir à l’âge de 81 ans, a annoncé samedi sa famille.

Le chanteur texan, né le 21 août 1938 à Houston, est mort chez lui, entouré des siens.

Kenneth Ray Rogers était également compositeur et acteur, à la télévision et au cinéma. Au cours de sa riche carrière, qui s’est étalée sur six décennies, l’artiste s’est notamment fait connaître avec des tubes comme « Lucille » et « Islands in the stream ». L’un de ses albums, « The Gambler », sorti en 1978, s’est vendu à plusieurs dizaines de millions d’exemplaires.