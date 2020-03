Une dérogation pour que les refuges pour animaux puissent ouvrir ?

L’Union wallonne pour la protection animale (UWPA) appelle vendredi dans un communiqué le gouvernement à leur octroyer une dérogation qui leur permettrait de poursuivre leurs activités afin d’assurer leur mission d’accueil des animaux de manière optimale.

Considérés comme des activités commerciales, les refuges pour animaux sont fermés au public depuis mercredi. « Ils ne peuvent donc plus accueillir de visiteurs et, sans se mettre en infraction, faire appel à leurs bénévoles, pourtant essentiels pour assurer les soins des animaux », rapporte l’UWPA. Par conséquent, plus aucune adoption n’est réalisée, tandis que les prises en charge continuent.

⚠️ URGENCE : LES REFUGES AU BORD DE L'IMPLOSIONPlus aucune adoption, les refuges sont #saturés et au bord de l'… Posted by UWPA – Union Wallonne pour la Protection Animale on Friday, March 20, 2020

Les refuges saturés

Les refuges sont saturés et ils sont « contraints de refuser les prises en charge des centaines d’animaux errants ou abandonnés ». Les refuges appellent le gouvernement « à agir en extrême urgence » et à leur accorder une dérogation afin qu’ils puissent accueillir des candidats à l’adoption ou des propriétaires d’animaux sur rendez-vous, et ce « dans le respect maximal des mesures d’hygiène ». Ils espèrent également pouvoir laisser leurs bénévoles assurer les soins aux animaux au sein des refuges, tout en réduisant leur nombre au strict minimum.

REFUGES SATURÉS, ABANDON SAUVAGE ? Sans Collier ASBL a recueilli aujourd'hui MOLLY , trouvée dans les bois avec un… Posted by Sans Collier ASBL on Thursday, March 19, 2020

« Nous sommes limités par notre domaine de compétence »

« La ministre est parfaitement consciente du problème et impliquée dans sa résolution. Nous aimerions aller dans le sens de l’UWPA et octroyer des dérogations mais nous sommes limités par notre domaine de compétence, ce qui nous empêche de prendre des mesures liées au nouveau coronavirus. Nous sommes en discussion avec le fédéral et tentons de mettre la question à l’ordre du jour du Conseil national de sécurité », indique vendredi matin un porte-parole de la ministre wallonne du Bien-être animal, Céline Tellier.