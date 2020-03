Une amende de 1.620 € pour avoir organisé un barbecue en plein confinement

En France, les forces de l’ordre sont chargées de faire respecter le confinement strict de la population, avec des amendes à la clé. Un groupe de jeunes qui avait organisé un barbecue a pu en faire l’expérience.

Depuis la mise en place d’un confinement strict, en France, une attestation est indispensable pour justifier ses déplacements et les rassemblements sont désormais interdits. Dans le département de l’Oise, douze jeunes n’ont pas tenu compte de ces consignes. Ils ont profité de la journée ensoleillée de mercredi pour organiser un barbecue.

Un barbecue qui coûte cher !

Le petit groupe a été repéré par deux policiers municipaux. Lors du contrôle, aucun des jeunes gens n’avait en sa possession l’attestation de déplacement. Ils ont été priés de quitter les lieux et de se séparer mais visiblement, ils avaient davantage le cœur à faire la fête.

Les policiers sont donc revenus avec des renforts. Les jeunes se souviendront longtemps de ce barbecue puisqu’il leur a coûté 1.620 €. En effet, les douze individus ont dû payer une amende de 135 € chacun.

« On ne joue pas à la roulette russe sanitaire ! »

Christophe Dietrich, le maire de la commune de Laigneville, a relaté les faits sur Facebook en mettant en garde les habitants. « Ça fait cher du barbecue … mais on ne joue pas à la roulette russe sanitaire ! Organiser un barbecue compte tenue de la période actuelle relève de la provocation et le rappel à l’ordre a été immédiat et sans appel. Il est grand temps que chacun comprenne que l’on a tous une responsabilité morale dans la crise sanitaire que nous traversons si on veut retrouver rapidement une vie normale », a écrit le maire.