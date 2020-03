Des étudiants demandés en renfort

Student.be, plateforme consacrée à l’emploi des jeunes, a mis à disposition sa base de données d’étudiants en médecine, soins infirmiers et sciences pharmaceutiques afin de « combler le manque de personnel dans les hôpitaux et les maisons de repos et de soins ».

Le nombre de contaminations au Covid-19 et d’hospitalisations ne cesse d’augmenter en Belgique, même si le SPF Santé publique assure que la situation « dynamique » reste en-dessous des capacités disponibles.

Tous les hôpitaux ont déclenché leur plan d’urgence et ont augmenté leur capacité. « Pour renforcer l’unité des soins intensifs, du personnel supplémentaire a été recruté parmi les aides-soignants des autres services », relève Student.be. « Malgré la bonne volonté des équipes, de nombreux hôpitaux et maisons de repos et de soins sont en manque crucial de personnel. »

Pour aider à combler ce manque, la plateforme annonce mettre à disposition « gratuitement » sa base de données comprenant « 8.516 étudiants en médecine, en soins infirmiers et en sciences pharmaceutiques ».

Une campagne de sensibilisation est également lancée à l’attention des étudiants, afin qu’ils se déclarent volontaires. Une annonce a été élaborée à cet effet.

La clinique de Bouge lance un appel