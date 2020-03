Coronavirus: la baisse de la pollution sauve des vies

La pandémie de coronavirus pourrait avoir sauvé des milliers de vies en Chine, en raison de la diminution des niveaux de pollution.

Plus de 200.000 cas de coronavirus ont déjà été signalés dans le monde, entrainant plus de 8.200 décès. Mais les mesures strictes de confinement mises en place par la Chine ont entraîné une amélioration drastique de la qualité de l’air.

L’économiste des ressources environnementales Marshall Burke a calculé qu’après seulement deux mois de réduction de la pollution en Chine, 4.000 enfants de moins de cinq ans et 73.000 adultes de plus de 70 ans auraient été sauvés. «Compte tenu de l’énorme quantité de preuves que la respiration de l’air pollué contribue à la mortalité prématurée, une question naturelle est de savoir si les vies sauvées de cette réduction de la pollution causée par les perturbations économiques dépassent le nombre de morts du virus lui-même», pointe Marshall Burke. «Même dans des hypothèses très conservatrices, je pense que la réponse est un ’oui’ clair.» Marshall Burke souligne toutefois qu’il serait «incorrect et imprudent» de laisser entendre que les pandémies sont bonnes pour la santé.

Les satellites de surveillance de la pollution de la Nasa ont détecté d’importantes diminutions du dioxyde d’azote (un gaz toxique émis par les voitures, les centrales électriques et les installations industrielles) en Chine. Les émissions de CO2 y ont aussi diminué d’un quart. Les satellites de l’Agence spatiale européenne ont également enregistré une baisse des niveaux de pollution à travers le continent, en particulier dans le nord de l’Italie.

Fluctuation of nitrogen dioxide emissions across #Europe from 1 Jan until 11 Mar 2020, using a 10-day moving average & data from @CopernicusEU #Sentinel5P.

The decline in NO2 emissions over the #PoValley 🇮🇹 is particularly evident.https://t.co/MkPuG4IcOi pic.twitter.com/LcNH1QsmaB

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 13, 2020