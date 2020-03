Un mariage en pleine quarantaine ? Ce couple de Romains l’a fait !

Un couple d’Italiens a obtenu l’autorisation exceptionnelle de se marier jeudi à la mairie, mais ils ont dû le faire avec les précautions d’usage, gants et masques, en raison de l’épidémie de Covid-19, a rapporté l’agence AGI. Virus oblige, les mariés portaient gants et masques.

Mirco Milella et Antonietta Bevilacqua se sont mariés à Ancône, sur la côte adriatique, en présence de l’officier d’état-civil, de leurs deux témoins et d’un photographe, tous munis de gants et masques de protection contre le coronavirus. Ils ont été autorisés à retirer leurs gants pour l’échange des bagues, puis leurs masques pour le baiser traditionnel.

L’Italie a interdit tous les rassemblements dans l’espoir d’enrayer l’épidémie de Covid-19, qui a fait plus de 3.400 morts dans le pays, selon le dernier bilan publié jeudi soir. Sont ainsi interdits les mariages et enterrements, sauf dans la plus stricte intimité, comme l’ont constaté à leurs dépens la cinquantaine de personnes verbalisées la semaine dernière en Sicile alors qu’elles participaient à un cortège funèbre.