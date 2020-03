L’Espagne compte déjà 767 morts et « les jours les plus durs arrivent »

L’Espagne se préparait à affronter « les jours les plus durs » de la pandémie de coronavirus en incorporant des milliers de personnels soignants et en ouvrant un hôtel pour accueillir des malades alors que le nombre de morts a progressé de près de 30% en 24 heures.

Le Covid-19 a fait 767 morts en Espagne, contre 598 mercredi, et le nombre de cas détectés dépasse les 17.000, selon les statistiques publiées jeudi par le ministère de la Santé. A ce jour, 1.107 malades ont été déclarés guéris, selon le ministère. Le nombre de cas a progressé de 25 % depuis mercredi, et s’établit à 17.147, mais pourrait augmenter de façon importante au fur et à mesure que les tests sont pratiqués.

Deuxième pays le plus touché d’Europe

L’Espagne est à ce jour le quatrième pays le plus touché dans le monde et le deuxième en Europe derrière l’Italie. « Les jours les plus durs arrivent (…) Nous allons continuer à voir une augmentation des cas et cela sera le cas jusqu’à ce que nous nous approchions du pic de la courbe », a prévenu le ministre de la Santé, Salvador Illa.

Le pays a donc ordonné la fermeture de tous les hôtels du territoire à compter de jeudi, et pour sept jours ouvrables afin d’endiguer la progression de l’épidémie. Seuls resteront ouverts les établissements de séjour longue-durée, à condition qu’ils aient les infrastructures nécessaires pour que leurs occupants puissent y respecter le confinement quasi total imposé actuellement dans le pays.

14.000 médecins et infirmiers à la retraite à la rescousse ?

Autre mesure pour faire face à l’explosion des cas : l’incorporation au système de santé publique de milliers d’étudiants en médecine, de médecins en cours de spécialisation ou d’infirmiers diplômés n’ayant pas obtenu de place dans la santé publique. « Plus de 30.000 professionnels sont à disposition et ont été incorporés progressivement », a dit le ministre, qui envisage aussi de faire appel à 14.000 médecins et infirmiers à la retraite.

Dans un communiqué, l’Ordre des médecins a dénoncé la situation « insoutenable » des soignants qui travaillent parfois sans matériel de protection. Pour pallier ce manque de matériel, les autorités ont rassemblé, grâce notamment aux perquisitions des forces de l’ordre, 1,5 million de masques. L’aide est venue aussi du secteur privé. Dans la région de Valence, les couturières du petit village de Pedrel ont notamment fabriqué 10.000 masques. Selon la presse, le géant Inditex (Zara), envisage également de fabriquer des masques dans ses usines.