Les retrouvailles des acteurs de Friends reportées à cause du coronavirus

La réunion de la série télévisée « Friends » a été reportée à plus tard en raison du coronavirus. Ceci est rapporté par le magazine américain Variety.

Le spectacle, une conversation non scénarisée entre les six acteurs Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer, devait être enregistré ce mois-ci dans l’ancien studio « Friends » à Burbank, en Californie. Les enregistrements sont maintenant reportés au mois de mai en tout cas.

La réunion des six amis new-yorkais, qui étaient ensemble depuis dix saisons, est attendue depuis plusieurs années par les fans. Finalement, la confirmation de ces retrouvailles a eu lieu en février dernier. Tous les acteurs étaient partants et avaient hâte de plonger dans le passé.

Pour réunir les six acteurs, HBO aurait payé plus de 20 millions $, soit entre 3 et 4 millions $ par acteur.