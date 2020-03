Dans toute l’Europe, et même jusqu’aux Etats-Unis, les notes de la chanson « You’ll Never Walk Alone » de Gerry & The Pacemakers ont résonné ce vendredi matin à 8h45 sur plus de 180 stations de radio dans 30 pays différents, dont la Belgique.

L’action, lancée par le dj Sander Hoogendoorn de la chaine néerlandaise 3FM et visant à soutenir toutes les personnes travaillant dans le monde médical, a également eu un large écho dans le football.

"You'll never walk alone" : environ 180 radios en Europe vont diffuser à l'instant ce titre #coronavirus https://t.co/t3FmNCZ4EB — Pascal Thibaut (@pthibaut) March 20, 2020

Non, vous ne marcherez jamais seul ! Merci au personnel de santé ainsi qu'à l'ensemble des travailleurs qui continuent de faire tourner le pays ! #YNWA https://t.co/Gbxb7giSua — DIRECT RACING ᵇʸ ᴬˡˢᵃ'ˢᵖᵒʳᵗˢ (@Direct__Racing) March 20, 2020

Mondialement célèbre chez les amateurs du ballon rond comme étant le chant phare de Liverpool, le ‘YNWA’ a aussi été diffusé sur les médias sociaux par de nombreux clubs belges vendredi matin, tantôt par le biais de chants de supporters, tantôt par une image.