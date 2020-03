Envoyez gratuitement des cartes postales à vos proches avec Bpost

L’action lancée jeudi par bpost et permettant via l’application cartes postales d’envoyer une carte à ses proches durant la pandémie de coronavirus a permis d’atteindre en une seule journée les quelque 11.000 envois, indique vendredi la porte-parole de l’entreprise.

Bpost souhaite par le biais de cette action rapprocher -au sens figuré- les Belges. « Chaque citoyen peut, via notre app, envoyer gratuitement une carte à ses grands-parents, son instituteur ou institutrice ou un(e) ami(e) qui a besoin de soutien… », explique-t-on chez bpost. Il est possible d’envoyer jusqu’à 10 cartes gratuitement via le code promo ‘LOVEYOU’.

Mobile postcards FR Même dans les moments où le message, c’est de garder ses distances,bpost vous aide à vous rapprocher des autres. Nous vous offrons 10 cartes postales à envoyer depuis chez vous, à tous ceux que vous aimez. Téléchargez l’app Mobile Postcard gratuitement et entrez le code ‘LOVEYOU’ chaque fois que vous envoyez une carte.* Valable jusqu’au 3 avril* Utilisez le code “LOVEYOU” à chaque envoi de carte (et non pour les 10 cartes à la fois) Posted by bpost on Thursday, March 19, 2020

Bpost imprime, affranchit et envoie ensuite les cartes. L’épidémie de coronavirus a fait baisser « de manière globale les envois administratifs », étant donné la fermeture temporaire de la plupart des entreprises.

Comment faire ?

Pour bénéficier de cette action, téléchargez l’application Mobile Postcard de Bpost disponible gratuitement sur Android et iOS. Concevez et personnalisez votre carte via l’application. Après avoir entré l’adresse du destinataire, il faut sera demandé de payer. Dans la case « code promo », insérez LoveYou. Votre carte sera alors envoyée gratuitement !