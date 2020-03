Un patient belge infecté au coronavirus témoigne : « c’est grave, il y a de quoi paniquer »

Le photographe belge Zeger Garré, infecté par le Covid-19, a livré un témoignage poignant depuis son lit d’hôpital. Très affaibli, il appelle les Belges à respecter les mesures de confinement. Il raconte, comme un avertissement : « C’est grave, quand vous l’attrapez, c’est grave ».

Il n’était pourtant pas un patient à risque. Non-fumeur, rarement malade. Zeger Garré photographe gantois de 54 ans, a pourtant attrapé le coronavirus lors d’un séjour de ski en France, début mars. L’un de ses compagnons de voyage avait contracté le virus ailleurs sans le savoir, et l’a transmis aux autres membres du groupe.

« Mon corps n’en voulait plus »

Pour Zeger Garré, ça a commencé avec des douleurs musculaires. Le photographe a donc pris des médicaments et s’est isolé chez lui. Il semblait s’en être remis mais a fait une rechute qui l’a conduit à l’hôpital. «Mon corps n’en voulait plus. Je n’avais pas envie de faire quoi que ce soit. C’était fini. Je ne peux pas mieux le décrire », raconte le patient, hospitalisé à l’UZ Gent.

Aucune visite n’est autorisée. Et pour Zeger Garré, c’est l’incertitude totale. « Les médecins ne peuvent pas prédire ce qui va se passer. Ils ne savent tout simplement pas combien de temps je vais devoir rester ici. »

« Si vous êtes contaminés, c’est grave. Restez chez vous »

Epuisé, il témoigne depuis son lit d’hôpital pour mettre en garde les Belges face à ce terrible virus. « Je veux vous le dire les jeunes : c’est grave. Si vous êtes contaminés, c’est grave. Je veux que les gens le sachent pour que vous restiez chez vous », alerte le photographe de mode.

Surtout, il appelle au respect des consignes émises par les autorités. « Ne vous donnez pas la main, ne vous embrassez pas, restez à l’écart les uns des autres. Ne vous retrouverez pas entre amis. Protégez-vous les uns les autres et protégez votre prochain, pour que le coronavirus s’arrête le plus rapidement possible. »

« La panique est nécessaire »

S’il a choisi de partager son témoignage, explique la VRT, c’est parce qu’il a « le sentiment que beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu’ils sont un danger pour leurs semblables s’ils ne prennent pas leurs responsabilités. »

« S’ils savaient dans quel état je suis maintenant, ils admettraient que la panique est effectivement nécessaire », pointe le photographe.

Le gantois termine en adressant ses remerciements au personnel médical. « Chapeau à tous les soignants de la clinique ! Les ambulanciers qui sont venus me chercher sont des gens formidables. Toutes les infirmières, sont confrontées aux risques à chaque instant. Et elles sont si aimables, c’est fantastique. Un grand merci à ces personnes, il faut vraiment les féliciter. »

L’état de Zeger Garré s’est amélioré ces dernières heures. Il a pu réintégrer une chambre normale et se sent nettement mieux aujourd’hui, raconte-t-il via Instagram.