Le #PQchallenge, le nouveau défi qui envahit la toile

Confinement oblige, chacun cherche de quoi passer le temps. Et les internautes se montrent particulièrement créatifs en cette période. Nombre d’entre eux se sont lancés dans le #PQchallenge, à savoir le défi de jongler le plus longtemps possible avec un rouleau de papier toilette.

En cette période de quarantaine, les idées de challenges et défis en tous genres fleurissent sur les réseaux sociaux, pour le meilleur comme pour le pire.

Celui qui cartonne en ce moment est le #PQchallenge. Après avoir dévalisé les rayons des supermarchés, des internautes utilisent désormais leurs rouleaux de papier hygiénique… pour jongler. Avec le plus de style possible.

No good this being off footy🤪🤣 pic.twitter.com/xNN0FsR0AQ — seanmcgurk10 (@seanmcgurk10) March 18, 2020



Certaines personnalités du ballon rond se sont également prêtées au jeu, comme Florian Thauvin ou encore Benjamin Mendy.