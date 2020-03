Le cri de colère d’une médecin face à tous ces gens dans les parcs

Mercredi, en fin d’après-midi, Clara Loriot, médecin de son état, rentrait de son travail quand elle a été stupéfaite de la quantité de personnes présentes dans le Bois de la Cambre. C’est avec colère qu’elle l’a fait savoir sur Facebook.

« Je suis sidérée. Voilà le bois de la cambre aujourd’hui. Idem dans les rues d’Uccle, BONDÉES comme un premier dimanche ensoleillé de vacances », a-t-elle écrit en illustrant son propos d’une photo montrant un grand nombre de personnes profitant du soleil.

« C’est super d’applaudir au balcon, continuez c’est un superbe geste symbolique et important mais par pitié, expliquez aux gens que ce n’est PAS des vacances, ce n’est pas drôle », a-t-elle ajouté.

« C’est la crise, c’est la cata. Il va probablement y avoir des milliers de morts. On s’attend à la catastrophe ce week-end. C’est une courbe exponentielle. Ça veut dire que CHAQUE JOUR COMPTE avant un réel confinement. Et seul le confinement nous sauvera. »

Et de rappeler que « le virus est ultra contagieux, on sait aujourd’hui qu’1m50 ne suffit pas. RESTEZ CHEZ VOUS SVP. Les soignants en hôpital général sont déjà épuisés, en sous effectif et bcp sont déjà malades en quarantaine, les étages se vident pour se transformer en salle covid, et ça va s’empirer. Si on ne passe pas en confinement total, on en aura pour beaucoup plus qu’1 mois ou 2. Vous pouvez déjà annuler tout votre mois d’avril, voire mai. »

A tous ces gens qui ont compris avec largesse qu’ils étaient autorisés « à prendre l’air », elle dit: « Je suis en colère, épuisée et sidérée. On vit une pandémie. Pas ‘un mois de mars pas cool' ».