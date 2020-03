La mortalité du coronavirus revue à la baisse à Wuhan

Le nouveau coronavirus a tué 1,4% des malades à Wuhan en Chine, l’épicentre de l’épidémie. Une étude publiée aujourd’hui met en avant l’augmentation de la mortalité avec l’âge.

La maladie Covid-19 qui a émergé en Chine fin 2019 se propage à grande vitesse dans le monde où plus de 200.000 cas sont confirmés et plus de 9.000 personnes sont mortes.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué la semaine dernière que le virus est mortel pour 3,4% des cas confirmés.

Mais étant donné les capacités limitées de tester ou le choix dans certains pays largement touchés de ne plus tester, le nombre de cas confirmés est probablement très largement sous-évalué par rapport aux nombres de personnes réellement infectées. Et certains experts évoquent ainsi l’hypothèse que la mortalité soit bien plus basse.

Moins de risque pour les jeunes

L’équipe de chercheurs chinois qui publie l’étude jeudi dans la revue Nature Medicine estime avoir mis au point une meilleure estimation de la létalité, en se basant sur diverses bases données publiques et privées: cas confirmés sans relation avec le marché où l’épidémie a émergé, cas confirmés de passagers aériens, profil des cas et morts confirmés… Selon leurs conclusions, la probabilité de mourir après avoir développé les symptômes du Covid-19 est de 1,4%.

L’étude dirigée par le virologiste de l’université de Hong Kong Joseph Wu s’est également penchée sur la relation entre l’âge et la mort. Les personnes âgées de plus de 59 ans ont ainsi plus de cinq fois plus de risque de mourir que celles entre 30 et 59 ans. Et les moins de 30 ans ont 0,6 fois moins de risque (60%) de mourir que ce groupe médian.