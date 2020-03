Un hôtel de Madrid transformé en hôpital

Un premier hôtel de Madrid a été transformé jeudi en structure médicalisée, afin de traiter les cas les moins graves de coronavirus, ne requérant pas d’hospitalisation.

Cela «permettra d’alléger la pression» dans les hôpitaux et d’y «libérer des chambres», a fait valoir la région de Madrid. Des personnels de santé en blouse blanche et masqués ont commencé à arriver dans la matinée au Gran hotel Colon, situé à dix minutes à pied de l’hôpital Gregorio Marañon, l’un des plus grands de la capitale espagnole.

A la mi-journée, des ambulances sont arrivés dans le parking et en sont descendus des personnels entièrement protégés par des combinaisons blanches, avec gants et lunettes. La presse était maintenue à distance et l’établissement surveillé par des policiers. Un autre hôtel quatre étoiles de la ville, le Marriot Auditorium, doit également être médicalisé à partir de vendredi.

9.000 lits mis à disposition

Au total, l’association hôtelière de la capitale espagnole a annoncé avoir mis «à disposition 9.000 lits dans plus de 40 hôtels pour assister des patients atteints de coronavirus».

«La principale fonction de ces hôtels sera d’accueillir des patients qui présentent des symptômes et doivent être suivis médicalement mais sans nécessité d’être hospitalisés, tant au début de la maladie que dans sa phase finale», ont précisé la région et l’association hôtelière.

Dans ces hôtels, les équipes médicales seront formés de licenciés en médecine n’ayant pas encore le diplôme d’études spécialisées, selon la région.