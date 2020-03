Sur Instagram, les humoristes préfèrent rire du confinement

Comme le reste de la population, les humoristes n’échappent pas aux mesures de confinement prises par les gouvernements belges et français. Et même en quarantaine, certains n’ont pas perdu leur sens de l’humour.

Le plus poilu: Artus

Probablement inspiré par l’événement Movember, Artus a profité de la quarantaine pour lancer un nouveau challenge: le Viking Challenge. A l’instar des vikings, il propose aux hommes de se raser la tête et de se laisser pousser la barbe jusqu’à la fin du confinement. « Normalement quand on sortira on sera tous des vikings. Moi je vais le faire parce que ça me fait marrer. Je vous fais des bisous ».

Le plus belge: Pablo Andres

Sans surprise, c’est l’humoriste né à Woluwe Saint-Lambert qui a fait le sktech le plus belge sur le confinement. « Si on est capable de survivre à une mitraillette sauce brazil, avec des fritjes dedans & une fricadelle à part… on peut survivre au confinement général, fieu », lance-t-il dans son sktech de près de 2min30. « Restez chez vous c’est pas compliqué les gars, le premier qui sort je lui botte les fesses ». Un Belge avertit en vaut deux.

La plus musicalement juste: Camille Lellouche

Attention vos oreilles. Dans une chanson musicalement très juste, l’humoriste française s’en prend au coronavirus, lui proposant « d’aller niquer sa mère ». De plus, elle publie de nombreuses stories qui devraient vous détendre pendant cette période de confinement.

Le plus régulier: Pablo Mira

S’il y en a un que le coronavirus n’arrête pas, c’est bien Pablo Mira. Déjà assez actif sur les réseaux sociaux en tant normal, l’humoriste publie plusieurs fois par jour son « journal du confinement », dans son style habituel qu’il maîtrise si bien.

La plus WTF: Nicole Ferroni

Visiblement, Nicole Ferroni ne sait pas trop comment passer le temps. Couchée sur un matelas, elle s’est filmée en train de chatouiller à distance son chien qui buvait.

Le plus prêt pour la quarantaine: Cauet

Sur Instagram, l’animateur radio a publié un cliché dans lequel il porte de nombreux rouleaux de papier toilette, avec une légende dont il a le secret: « Mademoiselle , je vous offre du PQ , parce que les fleurs c’est périssable. Si quelqu’un a des besoins vous m’appelez ».

Et les autres…

GuiHome, Alison Wheeler, Laura Laune, Jarry… D’autres humoristes, que ce soit via un post ou une story Instagram, profitent également de la période de confinement pour faire rire leurs fans.