VIDEO. Cœur de pirate appelle à se confiner chez soi en chanson

Dans une petite vidéo postée sur Instagram, Cœur de pirate a rappelé l’importance de rester confiné chez soi même si l’on ne présente aucun symptôme.

« Je sais que tu n’es pas à risque et que tu veux voir tes amis. Mais si tu le fais, des gens vont mourir ». C’est avec ces quelques mots que la chanteuse québécoise Cœur de pirate commence sa nouvelle chanson postée sur Instagram. Un morceau original dans lequel elle invite les jeunes à rester chez eux, même s’ils ne présentent aucun symptôme.

« Voici une chanson pour vous rappeler que même si vous n’avez pas de symptômes c’est important de respecter les directives lancées par notre gouvernement pour se protéger les uns les autres ! Cœur sur vous ! », a-t-elle écrit en commentaire de sa vidéo vue plus de 175.000 fois.

Les paroles complètes de la chanson : « Je sais que tu n’es pas à risque et que tu veux voir tes amis. Mais si tu le fais, des gens vont mourir. Même si tu n’as pas de symptômes, tu pourrais porter le génome qui fait que tu peux plus me voir en show. Jette tes mouchoirs, tousse dans ton coude. Écoute tes parents, ils n’ont peut-être pas tout le temps raison, mais là, c’est important. Donc lave tes mains, c’est pour ton bien. On ne niaise pas, french (kiss, ndlr) pas ton voisin. Protège les autres parce que l’été s’en vient ».

Le Canada pas épargné

A l’heure actuelle, 727 personnes ont été contaminées par le coronavirus au Canada, pour neuf décès. Donald Trump a également annoncé mercredi la fermeture temporaire de la frontière entre les États-Unis et le Canada pour tous les déplacements « non-essentiels » sur base d’un « accord mutuel ».