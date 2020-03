Ce magasin a trouvé la solution parfaite pour lutter contre la pénurie de gel désinfectant

En faisant payer 25 fois plus cher le prix du second flacon de désinfectant par rapport au premier, ce magasin a trouvé la solution pour lutter contre la pénurie.

C’est devenu une denrée rare depuis le début de la pandémie de coronavirus: le gel désinfectant. De nombreuses personnes n’ont en effet pas hésité à faire un stock de ce produit pour leur consommation personnelle (quand ce n’est pas pour en revendre à prix d’or), ce qui le rend très difficile, voire impossible, à trouver en magasin.

Face à ce constat, un magasin danois a trouvé la solution pour que les consommateurs n’achètent pas plus d’un flacon du produit. Comme le montre une image sur Twitter, un supermarché danois propose donc le premier flacon au prix classique de 40 couronnes, soit 5,50€. Et si une personne souhaite acquérir d’autres flacons, elle devra mettre la main au portefeuille vu que chaque flacon supplémentaire sera facturé 1.000 couronnes (134€), soit environ 25 fois le prix de base! De quoi dissuader d’éventuels acheteurs compulsifs…

A supermarket in Denmark got tired of people hoarding hand sanitizer, so came up with their own way of stopping it.

1 bottle kr40 (€5.50)

2 bottles kr1000 (€134.00) each bottle.

