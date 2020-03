À 65 ans, il vit avec un alligator de thérapie

Aux Etats-Unis, un homme vit depuis plusieurs années avec un alligator qui lui a permis de sortir de sa dépression.

En février dernier, nous vous parlions de Fred, un cheval miniature que sa propriétaire (américaine) utilise comme cheval de thérapie. En Pennsylvanie, Joie Henney, a lui aussi un animal de thérapie original: Wally, un alligator d’1 mètre 50 de long, pesant 27 kilos et âgé de 4 ans!

Comme tous les propriétaires d’animaux, M. Henney assure que Wally est sage comme une image et ne ferait pas de mal à une mouche. « Il se comporte bien différemment d’un alligator classique. Il adore les câlins et donner des bisous », explique M. Henney.

Une passion d’enfance

D’ailleurs, selon lui, les gens adorent Wally. « Les gens aiment le voir, ils passent un bon moment avec lui. Je le prends pour de nombreuses balades, dans les parcs, dans le jardin ». Et même au… restaurant où Wally est devenu une petite célébrité. « Il a sa propre place dans laquelle il est chouchouté et où on lui donne à manger ».

Si Wally est généralement sous le feu des projecteurs, M. Henney vit avec d’autres reptiles. Une passion qui lui est venue dès l’âge de 8 ans. « Nous vivions dans deux grandes fermes et j’aimais collectionner les serpents. Maintenant, cela fait 18 ans que je vis et travaille avec des alligators », se réjouit-il.

Une insulte à 40.000 $

Aujourd’hui, M. Henney est heureux avec son animal, qu’il n’abandonnera pas pour tout l’or du monde. « On m’a proposé 40.000 $ pour Wally et j’ai refusé. C’était une insulte, je ne peux pas imaginer la vie sans Wally. Il m’a beaucoup aidé (notamment pour sortir de sa dépression, ndlr). Il met des rires et de la joie dans tellement de cœurs, il est incroyable », conclut son propriétaire.