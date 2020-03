co.mobility, un écosystème mobilité en Belgique

Co.Station, une société spécialisée dans la mise à disposition d’espaces de travail, lance co.mobility. Cette nouvelle structure réunit des acteurs clés (entreprises, universités, gouvernements, entités publiques…) dans un même écosystème pour favoriser l’innovation en matière de mobilité durable.

La mobilité est un secteur vaste, complexe, et qui réunit de nombreux acteurs. Il est souvent au cœur des grands débats sociétaux, notamment au niveau de l’urgence climatique, de l’impact des nouvelles technologies (véhicules connectés, intelligence artificielle), de l’urbanisation ou encore des défis auxquels font face les transports publics.

co. Mobility va réunir différents acteurs pour développer des solutions concrètes de mobilité, notamment en matière de smart applications et de MaaS (Mobility as a Service).

[Co.Mobility Ecosystem 🚲🚗🚎] CO.STATION is proud to announce the launch of « co.mobility ▪︎ the ecosystem to improve… Posted by CO.STATION on Thursday, March 12, 2020

«La mobilité est un secteur particulièrement propice à l’innovation. co.mobility est une formidable opportunité de prendre position dans ce nouveau paradigme de la mobilité, dans l’intérêt de la société et des citoyens», explique Béatrice de Mahieu, CEO de Co.Station. «En lançant co.mobility, nous voulons étudier et comprendre ensemble les défis liés à la mobilité en Belgique et identifier les opportunités à forte valeur ajoutée de ce secteur pour la société. Pour ce faire, nous aiderons nos partenaires de l’écosystème à développer et tester des solutions innovantes. co.mobility nous permettra de partager nos ressources, nos talents et notre expertise autour d’un projet sociétal commun», ajoute Grégoire Talbot, Head of co.mobility.

Après une première phase d’idéation avec l’ensemble des acteurs qui prendra place d’avril à juin, huit idées seront proposées dans le cadre de l’écosystème, basées sur un business model détaillé et présentant une réelle valeur ajoutée. Quatre prototypes de produits ou services agiles seront ensuite développés dès octobre 2020. Co.Station accueille encore de nouveaux partenaires dans son écosystème et est ouverte à tous les acteurs.

co.mobility s’intéressera à des sujets phares de la mobilité en Belgique tels que les smart applications basées sur l’exploitation des données de mobilité, la future flotte automobile (électrification, autonomie et mobilité connectée), les nouveaux services (micro-mobilité, mobilité on-demand), ou encore de nouvelles infrastructures intelligentes.