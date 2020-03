Amber Heard reconnaît avoir frappé Johnny Depp

La bataille judiciaire entre Amber Heard et Johnny Depp connaît de nouveaux rebondissements. D’après le Daily Mail, l’actrice a reconnu, dans une série d’enregistrements, avoir frappé son ex-mari à la tête avec une porte.

« Tu venais de me frapper à la tête avec une putain de porte. Et quand je me relève, tu me frappes à nouveau », entend-on dire Johnny Depp à celle qui était encore son épouse. « Je ne voulais pas te frapper avec la porte », lui répond-elle. « Mais j’ai fait exprès de te taper. »

Ces enregistrements, réalisés à l’époque lors d’une thérapie de couple, pourraient servir durant le procès en diffamation que Johnny Depp a intenté à Amber Heard. Cette dernière affirmait en effet qu’elle avait été victime de violences de la part de l’acteur.

Dans une déposition, après avoir écouté cette la bande audio, elle aurait expliqué: « J’essayais de m’échapper d’une pièce où Johnny m’attaquait … J’essayais de passer de l’autre côté de la porte, tentant de fermer la porte, et il essayait d’entrer, malgré mes tentatives pour échapper à un agression. »

Il lui réclame près de 50 millions $ après qu’elle ait expliqué au Washington Post qu’elle avait été victime de violences conjugales.