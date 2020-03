VIDEO. Malgré la quarantaine, les Espagnols jouent tous ensemble depuis leur balcon

Pour s’occuper durant cette période de confinement, les Espagnols se sont lancés dans différents jeux gratuits, auxquels ils jouent avec leurs voisins… mais chacun depuis son balcon.

L’Espagne entière est placée en confinement depuis le 14 mars. Pour passer le temps, les Espagnols ne manquent pas d’ingéniosité. Bataille navale, bingo, « je vois »… Les Espagnols ont adapté plusieurs jeux aux conditions du confinement : chacun joue depuis son balcon.

Une belle idée qui permet de conserver des liens sociaux en cette période difficile.

Tras varias rondas jugando de balcón a balcón con esta niña al Veo Veo… #CuarentenaCoronavirus #YoMeQuedoEnMiCasa #covid19ESP pic.twitter.com/SlYza2VT64 — Ra Garcia (@mynamera) March 16, 2020

Spanish guys playing Battleship during quarantine pic.twitter.com/pQadLgQHcZ — Josh (@JoshLeCash) March 16, 2020

En Belgique, au premier jour de confinement, un appel a été lancé pour que chacun, depuis sa fenêtre, fasse du bruit en soutien du personnel soignant. Un signe de solidarité qui a déjà été lancé chez nos voisins européens.

Le pays fortement touché par le coronavirus

En Espagne, l’épidémie de Covid-19 poursuit sa progression spectaculaire. Le pays compte désormais un total de 13.716 cas et 598 morts. L’Espagne est le deuxième pays le plus touché en Europe, et le quatrième dans le monde. La région de Madrid est de loin la plus touchée avec 5.637 cas et 390 morts.

En état d’alerte depuis samedi, le gouvernement de Pedro Sanchez a interdit aux 46 millions d’habitants de sortir de chez eux, sauf pour des raisons de première nécessité comme aller travailler ou acheter à manger.