VIDEO. Elle lèche les toilettes d’un avion pour lancer un « coronavirus challenge »

Ava Louise, une influenceuse de 21 ans, a eu la merveilleuse idée de lécher la planche des toilettes dans un avion afin de lancer une sorte de « coronavirus challenge ». Elle a ensuite publié ses exploits sur Tik Tok dans le but de faire le buzz, mais elle a récolté de nombreuses critiques…

Alors que le monde traverse une crise sans précédent liée à la pandémie de coronavirus, certains semblent ne pas réaliser la gravité de leurs actes. Ava Louise, une jeune femme de 21 ans suivie par quelque 23.000 personnes sur le réseau social Tik Tok, a publié le 14 mars dernier une vidéo qui crée la polémique depuis.

En effet, sur les images, on la voit lécher le siège des toilettes d’un avion dans lequel elle se trouve, accompagnées d’une légende « Coronavirus Challenge ». La jeune femme espérait ainsi lancer un défi à ses followers pour crée un engouement mondial, comme cela avait été le cas pour le « Get that money challenge ». Mais la seule chose qu’elle a récoltée, c’est une foule de critiques.

Please RT this so people can know how to properly be sanitary on the airplane 🥰😅 pic.twitter.com/x7GX9b4Lxc

— Ava Louise (ig @avalouiise) (@realavalouiise) March 14, 2020