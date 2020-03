L’On-nomi, la nouvelle tendance japonaise qui consiste à prendre l’apéro à distance

Au Japon, une nouvelle pratique, appelée On-nomi, consiste à prendre l’apéro avec ses amis à l’aide d’un logiciel d’appels vidéos.

Depuis ce midi, la Belgique est entrée en phase de confinement. Notre pays rejoint d’autres nations qui ont décidé de limiter le déplacement de leurs citoyens, mais aussi les interactions physiques qu’ils peuvent avoir entre eux. Dans ce contexte, il est plus difficile de profiter de certains petits plaisirs du quotidien, comme celui qui consiste à prendre l’apéro entre amis.

Plus difficile, mais pas impossible. Une tendance, tout droit venue du Japon, invite en effet les citoyens à prendre l’apéro, ensemble, via une session Skype, FaceTime, Messenger ou encore Whatsapp. Appelée « On-nomi », pour « online drinking » (boire en ligne, ndlr), cette tendance séduit de plus en plus de Japonais.

Et pour cause, elle est extrêmement simple. Elle ne nécessite en effet qu’une connexion internet correcte, de vous préparer une boisson qui vous fera plaisir et quelques aliments à grignoter! Connectez-vous, et vous n’avez plus qu’à partager les derniers potins (si vous en avez) avec vos amis comme si de rien n’était.

The pandemic has birthed a new Japanese word: オン飲み (on-nomi; online drinking) https://t.co/vkP4KQqVwr pic.twitter.com/DsJ2r2PA0U — Spoon & Tamago (@Johnny_suputama) March 12, 2020