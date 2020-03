Les sites porno connaissent un boom de fréquentation

Plusieurs sites de vidéos pornographiques surfent sur l’épidémie de coronavirus en proposant des offres gratuites aux habitants des régions les plus touchées dans le monde.

Le site PornHub, un des leaders du secteur, a d’abord offert une période d’abonnement premium à tous les résidents italiens avant d’étendre l’offre aux Français et aux Espagnols, a-t-il annoncé mardi sur Twitter.

In light of expanding quarantines, we are extending Free Pornhub Premium for the month to our friends in France! Pornhub will also donate this month's sales from Modelhub (model earnings will remain untouched). Courage France! pic.twitter.com/YJEJKIMGzD — Pornhub ARIA (@Pornhub) March 17, 2020

It appears that the increase in remote work as a result of the coronavirus outbreak has also resulted in an uptick in one particular sort of distraction. In a blog post, @Pornhub showed that the adult site's traffic grew as the virus spread. https://t.co/OwEVNqlg2B pic.twitter.com/vpYjZh8P1o — Adweek (@Adweek) March 13, 2020

Des abonnements gratuits

Son concurrent XHamster a proposé de son côté un abonnement premium jusqu’à fin mars aux habitants de régions durement touchées comme la Lombardie et la Vénétie en Italie, mais aussi la ville de Téhéran, capitale de l’Iran, et Daegu en Corée du Sud. Le site avait indiqué fin février que ses demandes d’abonnement avaient explosé suite aux premières mesures de confinement. Des dizaines de vidéos liées de près ou de loin au coronavirus, avec des acteurs portant des masques, sont apparues sur ces plateformes en quelques jours.

Dorcel et Jacquie et Michel soutiennent les Français

Le producteur français Marc Dorcel a offert de son côté un accès gratuit à son offre de rattrapage et à ses chaînes TV, ainsi que des milliers de sextoys.

Le site Jacquie et Michel a également offert quelques films gratuits à ses spectateurs pour les «aider» dans leur «télétravail» et leur «#confinement», a-t-il indiqué sur Twitter. Des experts appellent pourtant à réduire les usages gourmands en bande passante, comme les plateformes porno ou les jeux en ligne, pour éviter la saturation en cette période de crise. Un syndicat américain de salariés du porno, la Free speech coalition, a par ailleurs appelé dimanche à une suspension des tournages jusqu’à fin mars aux Etats-Unis et au Canada, pour éviter toute contamination liée au coronavirus.

🇫🇷 ALERTE – [FILMS GRATUITS] Pour vous aider dans votre télétravail et votre #confinement, le groupe J&M a décidé de vous offrir plusieurs films sur ses diverses plateformes. 🥰 Voilà le calendrier ! 🔥 ➡️ Pour les voir, il suffit de s'inscrire… et c'est gratuit ! #Covid_19 pic.twitter.com/AXiuVVQxgk — Jacquie et Michel (@JacquieMichelX) March 13, 2020

Un pic de fréquentation en Belgique

Pornhub a dévoilé ses statistiques liées au coronavirus et surprise, avant même l’annonce du confinement, la Belgique est le deuxième pays où l’augmentation des visiteurs est la plus importante. Pornhub a indiqué que la consommation de vidéos avait augmenté ces dernières semaines (+13,8% en Italie le mercredi 11 mars, par rapport à un mercredi normal, + 12,4 % en Belgique), mais surtout que les habitudes des spectateurs avaient changé, avec de nouveaux pics de consommation au cœur de la nuit et en fin de matinée.