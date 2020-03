PHOTOS. Le coronavirus jusqu’au bout des ongles

View this post on Instagram

🦠 #gelnails #coronavirusnails #covid19 #handpainted #freehand #nailart #nailartlove #nailarts #newnails #nailsaddict #nailspolish #nailartlover #nailartoftheday #nailartcult #nailartdesign#nailartofinstagram #nailartdiary #nailartclub #nailartist #mywork #nailstyle #unghie #instanailsart #nailartaddict #nailstudio #flossynails #passioneunghieofficial @passioneunghieofficial