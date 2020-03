Les détenus belges s’attèlent à la fabrication de masques buccaux

Alors que plusieurs prisons belges s’attèlent déjà à la fabrication de masques buccaux, l’administration pénitentiaire annonce que les détenus des prisons d’Audenarde, Bruges, Merksplas, Hasselt, Forest et Mons retrousseront leurs manches pour fabriquer des masques buccaux.

Les prisons belges n’ont pas connu de nouvel incident, après le refus samedi de 95 détenus de retourner à l’intérieur de la prison de Termonde après la promenade du matin, indique mardi l’administration pénitentiaire.

Pour l’instant, un seul détenu, à la prison de Mons, a été contaminé par le nouveau coronavirus. La porte-parole de l’administration pénitentiaire, Kathleen Van De Vijver, a expliqué que les détenus de plusieurs prisons fabriquent désormais des masques, confirmant une information du journal De Morgen.

Les machines à coudre en action!

«Dans les prisons de Bruges et Audenarde, nous étions occupés avec une commande de masques pour un client externe depuis quelques semaines déjà», a précisé la porte-parole. «À la suite de cela, il nous a été demandé de fabriquer des masques buccaux au sein d’autres sections disposant de machines à coudre et de personnes sachant s’en servir. Nous avons commandé du tissu pour environ 2.000 masques et comptons nous le faire livrer au plus vite. Nous espérons qu’après cela, nous pourrons commander et nous faire livrer du tissu supplémentaire.»