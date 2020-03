Une Belge de « 4 mariages pour 1 lune de miel » décède d’un cancer généralisé

Sandrine, une Belge qui avait participé à l’émission « 4 mariages pour 1 lune de miel » avec son mari David Delchambre, est décédée suite à une longue maladie après plusieurs mois.

David, le mari de Sandrine, a partagé la triste nouvelle sur une page Facebook qui était réservée au combat de la jeune femme, âgée de 30 ans seulement. Celle-ci s’est battu durant de longs mois contre un cancer généralisé, avant de rendre son dernier souffle. Elle laisse derrière elle David et quatre enfants.

« Comme vous le savez tous, ma femme, votre amie, « notre » Sandrine, a perdu son dernier combat. Mais nous devons continuer le combat car cette saleté de maladie n’est pas éradiquée. En mémoire de ma femme, l’ASBL sera créée et j’y mettrai toute mon âme et toute mon énergie pour que ces personnes souffrantes soit épaulées, écoutées et se battent avec leur force », a annoncé le jeune homme. Un dernier hommage sera rendu à Sandrine le 20 mars au funérarium Foret et Tejean, en accord avec les dernières mesures gouvernementales liées au coronavirus.

Une émission qui a fait du bien

Originaire de Saint-Georges, le couple avait participé à l’émission « 4 mariages pour 1 lune de miel », diffusée en septembre dernier sur TF1, sans remporter le fameux voyage. La diffusion de cette émission avait d’ailleurs fait beaucoup de bien à la famille, comme David l’avait confié à « La Meuse »: « Nous étions très émus devant la télévision ! On avait besoin de revoir notre mariage surtout dans les moments difficiles que nous traversons… »