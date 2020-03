La solidarité s’organise pour venir en aide aux personnes isolées

Une initiative citoyenne, fondée sur les réseaux sociaux en Belgique, vise à «mettre en relation des personnes isolées et des personnes bénévoles disponibles dans le même quartier pour effectuer les courses de première nécessité et en assurer la livraison», dans un effort de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, baptisé Covid-Solidarity.org.

«Marqués par la tournure tragique des événements et des conséquences sociales et économiques que provoque la pandémie du coronavirus, nous avons souhaité par la voie de l’intelligence collective rendre service à la population au travers de solutions d’aide pragmatiques», explique Olivier Rousseaux, initiateur du projet, ce lundi.

Le principe est de mettre à disposition des personnes isolées des modèles de liste de course à imprimer. La liste une fois complétée peut être placée à vue devant sa maison afin qu’un voisin puisse la récupérer et se charger des achats nécessaires. Les emplettes sont ensuite déposées sans contact physique, et le remboursement des courses est directement géré entre la personne aidante et la personne aidée, selon une procédure détaillée sur le site internet https://www.covid-solidarity.org.

Le mouvement de solidarité fondé sur les réseaux sociaux est lancé par des entrepreneurs et étudiants belges issus de la communauté technologique «BeTech».