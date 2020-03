Cyril Hanouna présentera « Touche pas à mon poste » de chez lui

Le présentateur star de l’émission « Touche pas à mon poste » a indiqué qu’il animerait l’émission de chez lui. Cyril Hanouna a pris cette décision suite à la crise liée au coronavirus, afin de ne pas mettre en danger ses équipes.

Cyril Hanouna a tenu à montrer l’exemple au regard de l’actualité. L’animateur de « Touche pas à mon poste », diffusé sur C8, a choisi d’arrêter les tournages quotidiens de son émission afin de ne pas mettre en danger ses chroniqueurs et ses équipes de production. « Je ne veux plus prendre de risques, et les protéger. Toutes les émissions en plateau doivent s’arrêter », a raconté l’animateur dans un message publié sur Twitter.

Mes chéris j ai bien réfléchit et j ai décidé de ne mettre personne en péril donc d arrêter les émissions en plateau car ça nécessite une 15zaine de personnes quoiqu il arrive et je ne veux plus prendre de risques et les protéger. Toutes les em en plateau doivent s arrêter 😢 — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) March 16, 2020

Toutefois, ce n’est pas le genre de Cyril d’abandonner ses « fanzouzes », et le présentateur a affirmé que les émissions continueraient, mais qu’elles auraient lieu directement de chez lui: « J’ai préparé une installation chez moi et je serai en direct avec vous dès 17h45, on pourra discuter, rigoler, se kiffer. Vous ne m’avez jamais lâché en dix ans et je veux être auprès de vous sans prendre de risques pour mes équipes que j’aime et qui sont géniales. »

Mais j ai préparé une installation chez moi et je serais en direct avec vous dès 17h45 en direct on pourra discuter, rigoler, se kiffer. Vous ne m avez jamais lache en 10 ans et je veux être auprès de vous sans prendre de risques pour mes équipes que j aime et qui sont géniales❤️ — Cyril Hanouna (@Cyrilhanouna) March 16, 2020

L’animateur s’est même permis un peu de « teasing » affirmant que l’émission comprendrait son lot de surprises: « Bon je prépare tout pour faire l’émission de la maison! Ça va être une grosse darka je pense! Et il va y avoir des surprises! C’est ouf mais c’est bon! Je vous lâche pas je prendrai l’antenne a 17h45 en direct! Je ne vais pas prendre de risques pour mes équipes qui seront chez elles! »