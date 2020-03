Des premiers tests d’un vaccin contre le Covid-19 débutent ce lundi

Un premier essai clinique d’un vaccin contre le nouveau coronavirus devrait débuter ce lundi, selon un responsable du gouvernement américain. Ce test ne marquera que la première étape d’un long processus avant de pouvoir disposer d’un vaccin pour une utilisation généralisée, avertissent les autorités.

Aux États-Unis, les premiers tests cliniques d’un vaccin contre le Covid-19 vont débuter ce lundi, déclare un responsable du gouvernement américain, cité par le Metro UK. Le vaccin a été développé par les Instituts américains de la santé (NIH) et la société Moderna Therapeutics. Ces essais se dérouleront dans un centre de recherche médicale à Seattle.

45 jeunes adultes, en bonne santé, se sont portés volontaires pour réaliser ces premiers tests. Ceux-ci n’ont aucun risque d’être réellement infectés, assure le responsable, car les doses ne contiennent pas le virus lui-même.

Cet essai est avant tout destiné à s’assurer que le traitement ne provoque aucun effet secondaire inquiétant chez les participants. Une fois cet essai validé, cela ouvrira la porte à d’autres tests plus importants.

Toutefois, même si ces premiers essais cliniques se déroulent sans encombre, il faudra encore attendre de longs mois avant de voir un vaccin prêt pour une utilisation à grande échelle.

Une course contre la montre

Selon le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut des maladies infectieuses du NIH, il faudra compter un an à 18 mois avant de valider entièrement tout vaccin potentiel. Et encore, avertit le spécialiste, cela resterait un délai record. Pour s’assurer qu’un vaccin soit sûr et efficace, des études supplémentaires sur des milliers de personnes sont nécessaires et cela peut prendre du temps.

Aux quatre coins du monde, c’est une véritable course contre la montre qui s’est enclenchée pour mettre au point un vaccin sûr et efficace contre le Covid-19. Différents types de vaccins sont à l’étude. Par exemple, certains chercheurs visent des vaccins temporaires, qui protégeraient la santé des citoyens un mois ou deux à la fois, tandis que d’autres scientifiques ciblent une protection plus durable.

En Chine, un traitement basé sur une combinaison de médicaments contre le VIH a été utilisé pour soigner du coronavirus.

En Chine également, mais aussi aux États-Unis, un traitement expérimental, le remdesivir, a lui aussi été testé sur certains patients. Le remdesivir avait initialement été développé pour lutter contre la fièvre Ebola.