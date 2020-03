Le coup de gueule d’un infirmier contre une population « égoïste, individualiste et nombriliste »

Les mots sont cinglants. Ils traduisent la colère et l’indignation d’un soignant qui travaille sans relâche pour aider, protéger et soigner ses concitoyens alors que l’épidémie de coronavirus fait de plus en plus de victimes chaque jour. Dans un message Facebook partagé plus de 30.000 fois depuis samedi, cet infirmier dénonce avec amertume l’égoïsme de ceux qui ne respectent pas les mesures de confinement.

Étudiant en fin de spécialisation SIAMU (Soins Intensifs et Aide Médicale Urgente), Giordano Bellaccomo travaille également dans un service d’urgence de la région de Charleroi. De plus, il est aussi infirmier au sein d’une entreprise privée basée sur Bruxelles, chargée de transporter les patients positifs au coronavirus. « Cette entreprise est la seule en Belgique à pouvoir s’équiper et suivre les protocoles d’hygiène à la lettre pour ce genre de transports que nous appelons MHCE (Maladies Hautement Contagieuses et Émergentes) », explique-t-il via Facebook.

Dans un long message publié samedi, Giordano Bellaccomo raconte, de l’intérieur, cette mission délicate et ô combien essentielle. Bouleversé, il témoigne de la détresse qu’il lit dans les yeux des familles touchées par le coronavirus. Mais surtout, il livre un témoignage amer sur ce qu’il a pu constater ces derniers jours.

« Où est votre bon sens ? »

« Aujourd’hui, j’ai vu une population égoïste, nombriliste et dépourvue d’intelligence. Des gens se baladaient dans les rues, se seraient dans les bras comme si de rien n’était alors que notre pays est dans un état de confinement. Mais merde, que ne comprenez-vous pas dans le mot confinement ? » s’interroge le jeune homme.

« Hier, j’ai vu des débiles, des jeunes comme des vieux se ruer dans les bars, les soirées, les restaurants et tous ces lieux de rassemblement pour fêter le « Lockdown » ou encore profiter de ce dernier jour avant la confinement… Mais quelle brillante idée ! Comme si le COVID-19 allait attendre avant de recommencer à se propager. »

« Hier, j’ai vu des gens non informés, des gens débiles encore une fois se ruer sur les denrées alimentaires… alors que notre pays ne manque pas de stock et de ressources ! Mais où est votre bon sens ? »

« Vous êtes les prochains »

« Aujourd’hui, je pousse mon coup de gueule à cette population individualiste, égoïste et nombriliste. Alors que les soignants de première ligne mais également de secondes lignes (médecins, infirmier(e)s, kiné, aides-soignants et j’en oublie surement) et tout ce qui tourne et gravite autour de nous (secrétaires, techniciens de surfaces, bio-ingénieurs, laborantins, éducateurs, professeurs, instituteurs, puéricultrices, pompiers, ambulanciers 112, pharmaciens, policiers…) s’entraident pour combattre, diminuer et soulager notre population avant qu’il ne soit trop tard. »

« Car aujourd’hui, vous êtes les prochains patients atteints du coronavirus, les prochains probables patients que je transporterais en ambulance ou soignerais dans mon service d’urgences », avertit le soignant. Alors « arrêtez d’être égoïste et inconscient ! Soyez solidaire pour que notre belle Belgique n’endure pas autant que les autres pays. Avant que nous ne devions prendre des décisions plus drastiques concernant la vie des patients et peut-être un jour de votre entourage, votre famille ou même de votre propre vie. »

Mesures élémentaires

Enfin, l’infirmier rappelle les recommandations, tant de fois répétées : rester chez soi, éviter tout déplacement non essentiel, suivre les mesures d’hygiène élémentaires et ne pas s’informer sur les réseaux sociaux (qui regorgent de fake news), mais bien via les sites adéquats qui transmettent des données scientifiques.

Giordano Bellaccomo conclut sur une note solidaire, remerciant tous les médecins, infirmiers, ambulanciers, ainsi que tous ceux qui font fonctionner le secteur de la santé.