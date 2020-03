Penelope Cruz soutient Johnny Depp dans son procès contre Amber Heard

Dans un document écrit transmis à la justice, Penelope Cruz a apporté son soutien à Johnny Depp dans son procès contre Amber Heard.

Depuis l’annonce de leur séparation en 2016, Johnny Depp et Amber Heard se livrent une bataille sans merci, s’accusant mutuellement de violences conjugales. Ponctuellement, plusieurs stars témoignent en faveur de l’un ou de l’autre. La dernière en date? Penelope Cruz, qui apporte son soutien à Johnny Depp.

« J’ai toujours été très impressionnée par sa gentillesse, son esprit brillant, son talent et son sens de l’humour particulier », a-t-elle expliqué dans un document écrit obtenu par The Blast. Ensemble, les deux acteurs ont joué dans « Blow », « Pirates des Caraïbes » et « Le Crime de l’Orient-Express ».

« Nous n’oublierons jamais sa douceur »

« Durant les six premiers mois de ma grossesse, j’ai passé chaque jour avec lui pendant que nous tournions ‘Pirates des Caraïbes’. Mon mari et moi n’oublierons jamais sa douceur, sa protection, et sa gentillesse durant chaque étape de ma grossesse », poursuit la femme de Javier Bardem.

L’actrice et son mari seraient d’ailleurs « très heureux d’avoir quelqu’un d’aussi spécial » dans leur vie, selon le document.

Peu avant cette déclaration, Winona Ryder, ancienne compagne de Johnny Depp, avait également annoncé « ne pas pouvoir croire » que l’acteur américain soit une personne violente.