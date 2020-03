Coronavirus: quelles mesures d’hygiène pour les téléphones portables ?

Cela fait maintenant plusieurs jours que les règles pour lutter contre la propagation du coronavirus sont entrées dans nos habitudes. Mais parmi ces règles, un objet que l’on utilise pourtant des dizaines de fois par jour semble être oublié: notre smartphone.

Doit-on apporter une attention toute particulière à la propreté de notre téléphone portable durant cette période ? Probablement que oui, car le virus peut théoriquement très bien survivre sur notre téléphone. On ne sait par contre pas si un utilisateur peut « s’auto-contaminer » à cause de son smartphone. « On peut imaginer toute une série de choses, mais il n’y a jamais eu d’étude sur le rôle des portables dans les épidémies. Et rien n’a été démontré en laboratoire sur ce point », explique à France Info Didier Pittet, chef du service de prévention et contrôle de l’infection aux hôpitaux universitaires de Genève (Suisse) et co-inventeur du gel hydroalcoolique. Avant d’ajouter que, selon lui, il est « théoriquement possible de s’auto-contaminer ».

Un chiffon doux

Par mesure de précaution, autant donc nettoyer son téléphone. Pour ce faire, il est déconseillé de le passer à grande eau, même pour les modèles considérés waterproof. Privilégiez plutôt une solution d’eau légèrement savonneuse étendue à l’aide d’un chiffon doux, préférablement en microfibres.

Pensez à bien nettoyer tout votre téléphone en faisant attention à ce qu’aucun liquide ne s’infiltre dans votre appareil, la garantie ne marchant pas dans ce type de cas. À condition que votre appareil le supporte, vous pouvez également utiliser des lingettes imprégnées d’alcool à 70% sur « les surfaces dures et non poreuses », explique par exemple Apple qui a récemment mis à jour ses consignes de nettoyage. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à consulter le site du constructeur de votre téléphone pour voir ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. En fonction des technologies, les réponses peuvent en effet être différentes. Enfin, n’oubliez pas d’appliquer au quotidien les mesures générales du SPF disponibles ici pour éviter la propagation de la maladie.