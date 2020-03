Ces trois chiens sont à la recherche d’une nouvelle famille en Belgique

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Wonka (réf. 16162)

Je suis une jolie croisée de 10 mois et je serai de taille moyenne. J’ai été déposée devant la porte de ma maman d’accueil, dans une boîte en carton, avec mes frères et sœurs. Malheureusement et malgré ses efforts, ma maman d’accueil n’a pu sauver que 2 chiots. Je suis encore très jeune, j’ai donc besoin de courir et de jouer. Je suis très sociable avec tout le monde et avide d’apprendre de nouvelles choses. Je suis une chienne de famille idéale et je suis prête à vous donner tout mon amour. Qui voudra ?? Je vous attends impatiemment!

Sexe Femelle Age 2 abs Race Croisé boxer Taille 52 cm Pelage poils courts Poids 14 kg

Belli (réf. 16515)

Je suis une petite Podenco d’un an. J’ai été déposée, très mal en point, sur le seuil de ma maman d’accueil en Espagne. Je suis super sociable avec tous, calme et j’ai un caractère paisible. Je suis encore un peu craintive. Un compagnon à 4 pattes au caractère équilibré pourrait m’aider à prendre confiance. La famille qui aura le temps et la patience de s’occuper de moi, ne le regrettera jamais !! Je les submergerai de bisous et de câlins et vous ne pourrez plus vous passer de moi. Je vous attends avec une grande impatience !!

Sexe Femelle Age 1 an Race Podenco Taille 40 cm Pelage Poils courts Poids 7 kg

Bombilla (réf. 15282)

Je suis un petit Bodeguero de 11 ½ ans. J’ai passé presque toute ma vie dans différents refuges. J’étais dans un triste état mais je suis très courageux et je n’ai jamais perdu l’espoir. Je suis très doux, très affectueux et, dès que l’on me donne un peu d’attention, je vous couvre de câlins. Mon regard triste ne laisse personne indifférent et pourtant, je n’ai jamais connu la chaleur d’un foyer aimant. Un de vous aurait-il à cœur de me sortir du refuge et de m’aimer jusqu’à mon dernier jour ?

Sexe Mâle Age 11,5 ans Race Croisé Bodeguero Taille 52 cm Pelage Poils courts Poids 13 kg

Vous êtes intéressé par Wonka, Belli, Bombilla, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr