Dix astuces pour que le ménage ne soit plus un enfer

On doit tous y passer! Le ménage, ce n’est pas franchement l’activité que l’on préfère après une semaine de boulot harassante. Voici quelques conseils pour vous rendre la tâche plus facile et surtout plus rapide.

1. Organisez-vous

Il est crucial de travailler étape par étape. Réalisez un planning: faites une liste des tâches régulières à accomplir, collez-la sur le frigo et allez la consulter avant chaque nettoyage. De cette manière, plus besoin de réfléchir aux différentes tâches à accomplir, donc vous gagnez du temps.

2. Faites le ménage au fur et à mesure

Ne procrastinez pas! Créez une routine de ménage pour éviter que le travail ne s’accumule. Plus on attend, plus le travail est important, puis la crasse s’installe et plus c’est difficile de la faire partir. Adoptez certains réflexes comme un rapide coup d’éponge sur la table et sur la taque de cuisson après le repas. De même, rangez au fur et à mesure. Ne laissez pas votre linge ou la vaisselle s’empiler.

3. Nettoyez toujours de haut en bas

Le ménage se fait toujours de haut en bas. De cette manière, les poussières ne retombent pas sur la surface déjà nettoyée. On a souvent tendance à nettoyer ce qui est à hauteur d’yeux en premier, grosse erreur! Veillez à faire de même de manière latérale, nettoyez la surface concernée de gauche à droite.

4. Commencez par le plus difficile

Il vaut mieux commencer votre ménage par les pièces qui vont vous donner le plus de fil à retordre, c’est-à-dire la cuisine et la salle de bain. Terminez par les chambres, qui sont logiquement moins sales. Fractionner le ménage permet également de ne pas déplacer la saleté.

5. Travaillez en équipe

Plus on est de fous, plus on rit! Faire le ménage, c’est moins pénible à plusieurs. Un qui passe l’aspirateur, l’autre qui le suit avec la raclette et le torchon. Répartissez les tâches et n’hésitez pas à mettre vos enfants à contribution! C’est une bonne manière de les responsabiliser.

6. Fini le repassage!

Si vous possédez un sèche-linge, veillez à replier les vêtements dès l’arrêt de la machine. Vos jeans, par exemple, seront encore bien chauds et les replier directement vous évitera du repassage inutile.

7. Désencombrez votre intérieur

On ne présente plus la méthode Marie Kondo, la prêtresse du rangement. Faire régulièrement le tri dans ses affaires permet de ne pas accumuler de choses inutiles. Et qui dit moins de bibelots, ou de choses qui traînent, dit aussi moins de nettoyage.

8. Vive les robots!

Si vous pouvez vous le permettre, n’hésitez pas à vous offrir un robot aspirateur. Même si tous ne sont pas efficaces à 100%, ils permettent quand même d’enlever le plus gros des poussières. Vous pouvez le mettre en route quand vous n’êtes pas là. C’est agréable de retrouver un intérieur sans poussière en rentrant chez soi.

9. Le ménage, c’est du sport!

Voilà qui vous remontera peut-être le moral… Vous perdez en moyenne 250 calories par heure de nettoyage. De quoi abandonner la salle de sport! Ce n’est pas motivant ça? Ajoutez à cela votre musique rythmée préférée, et vous dépasserez peut-être même votre quota de calories à brûler.

10. La récompense

Last but not least, une fois le travail terminé, n’hésitez-pas à vous récompenser! Un livre, un film, un petit tour chez le coiffeur, une sortie entre amis ou un peu de shopping, à vous de choisir!

Marie Bruyaux