Cinq manières de réutiliser le marc de café

Amateurs de café, ne jetez pas tout de suite votre marc à la poubelle. Engrais, exfoliant, désodorisant… Voici cinq façons de donner une seconde utilité à votre marc de café.

Bien serré ou léger, café noir ou café au lait, avec ou sans sucre… Beaucoup d’entre nous ne savent pas démarrer leur journée sans cette délicieuse boisson caféinée. Après avoir dégusté votre tasse, pensez à conserver le marc de café. Loin d’être un déchet inutile, il pourra vous resservir de bien des façons, parfois surprenantes. Nourrissant, débouchant, exfoliant… Le marc de café possède de nombreuses vertus qui vont seront utiles au quotidien, à l’intérieur comme au jardin. Bien entendu, pour des remèdes 100% durables, on choisit son café bio et équitable… surtout si c’est pour l’utiliser sur sa peau ou dans son jardin!

Nourrir ses plantes

Tout d’abord, le marc de café peut être ajouté au compost pour l’enrichir et le stimuler, mais pas uniquement. Certains le vantent également comme un excellent engrais naturel. En libérant de l’azote, du phosphore et du potassium, il nourrit les plantes et fertilise les sols. Légèrement acide, le café sera donc apprécié des plantes acidophiles et permettra de booster leur croissance. Et il rendra vos hortensias d’autant plus bleus! Avant de le disperser (avec parcimonie) sur la terre, veillez à ce que le marc soit sec pour ne pas créer une couche de pourriture à la surface.

En plus de nourrir vos plantes et votre terre, le café permet aussi de repousser les insectes indésirables comme les pucerons. Disposez une petite quantité autour de vos plantes favorites serait également efficace pour tenir les fourmis et les chats du voisinage à distance. Enfin, pendant l’été, faîtes brûler du marc de café (sec) pour éloigner les guêpes.

Anéantir les mauvaises odeurs

Le marc de café est un désodoriseur naturel efficace. Placez-en une coupole dans votre frigo ou votre congélateur afin de neutraliser les odeurs parfois très désagréables qui peuvent en émaner. Avec de vieux collants troués, vous pouvez aussi confectionner des petits ballotins à mettre dans vos placards ou près de vos poubelles.

Dans la même logique, il peut aussi servir pour se laver les mains, en le frottant, grâce à sa capacité absorbante. Bien utile, par exemple, après avoir coupé du poisson, un oignon ou de l’ail.

Prévenir les canalisations bouchées

Dans la cuisine ou la salle de bain, versez votre marc dans votre tuyauterie et rincez avec un peu d’eau chaude. Le café devrait emporter les dépôts, résidus et la crasse obstruant vos tuyaux, et ainsi prévenir les bouchons dans vos canalisations. Il s’agit bien d’une astuce d’entretien: le café ne va pas déboucher les canalisations si le bouchon est déjà formé. Il peut cependant le prévenir. Un réflexe écologique à adopter une fois par semaine et qui permet ainsi de se passer de produit chimique.

Cette solution naturelle permet également de lutter contre les mauvaises odeurs des canalisations.

Nettoyer ses casseroles

Bye-bye les produits chimiques hyper corrosifs. Le café est un allié de poids face à une casserole brûlée impossible à récurer. En frottant avec un tissu ou une éponge, les grains de café aident à décoller la couche de brûlé. Il est aussi utile face à de la vaisselle particulièrement salle ou grasse, ou pour nettoyer son four, ses plaques de cuisson ou son évier.

Du café dans sa routine beauté

Les grains de café sont un exfoliant naturel pour la peau. Utilisés en gommage, ils permettent de se débarrasser des cellules mortes sur le visage comme sur le corps. Mélangez le marc à de l’huile (d’amande douce ou de coco par exemple) et massez votre peau avec des mouvements circulaires pour l’exfolier tout en douceur et tout naturellement. C’est aussi un excellent anti-cellulite!

Oriane Renette