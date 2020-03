Spring is in the air

Comme un air de printemps

Sentez-vous déjà cet air de printemps ? Les premiers beaux jours arrivent, les oiseaux chantent, la nature se pare à nouveau de fleurs et de couleurs et l’on abandonne petit à petit nos gros manteaux d’hiver. Célébrons cela avec quelques tenues aux tons pastels et autres couleurs plus ensoleillées. Astuce: si les dieux du temps ne sont pas avec vous, pourquoi ne pas associer une robe avec une paire de bottes blanches ?

Robe CKS – Bottes H&M – Clutch ASOS.COM – Boucles d’oreilles WEEKDAY via ZALANDO Blazer H&M – ShortTH THE RECKLESS via ZALANDO – Top JULIA JUNE – Sac à main MARIE MARTENS – Montre SWATCH Veste LIU JO – Blouse MBYM – Jeans LEVI’S – Chaussures PATRICIA PEPE – Boucles d’oreilles LIARS&LOVERS via ZALANDO – Sac à main C&A Robe GINGER – Ceinture H&M – Sac à main UNISA – Chaussures &OTHER STORIES Pull ESSENTIEL- Jupe IMPREVU- Boots RAID via ZALANDO – Lunettes de soleil KOMONO – Sac à main AWARDT Blazer et pantalon – JULIA JUNE – T-shirt OTTO D’AME – Sac à main H&M – Boucles d’oreilles LAURENCE DELVALLEZ Pull C&A – Jupe PATRICIA PEPE – Lunettes de soleil KOMONO – Chaussures MANGO

CREDITS:

PHOTOGRAPHE Nathalie Samain

STYLING ET PRODUCTION Marieke De Pauw

MAQUILLAGE ET COIFFURE Gwen De Vylder & Mathilde Van Hoof

MODELE Emy O @Ulla Models

REMERCIEMENTS à Malmo koffiebar & shop Courtrai

